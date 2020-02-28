Vatandaş hesap sordu

Millet İttifakı’nın terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yle yaptığı gizli ittifaka vatandaştan tokat geldi. Balıkesir’de esnafı ziyaret eden İP lideri Meral Akşener’i terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlayan şehit kardeşi Rahmi Yılmaz, “Senin teröristlerle ne işin var?” diye tepki gösterdi.

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un İP'den istifa etmesinin ardından kente bir ziyaret gerçekleştiren İP Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşın 'Terör örgütü ile neden işbirliği yapıyorsun?' protestosuna maruz kaldı. 1991 yılında Şırnak'ta terör örgütü tarafından şehit edilen Ayhan Yılmaz'ın kardeşi Rahmi Yılmaz ile Akşener arasında esnaf ziyareti sırasında terör polemiği yaşandı.

KİMSE SANA KARIŞMIYOR

Şehit kardeşinin oğlunun da İdlib'de gazi olduğunu ve halen tedavi gördüğünü belirten Yılmaz, Akşener'e "Türkiye'de siyaseti istediğin gibi yap, kimse sana karışmıyor. Ama bu ülke için bu bayrak için tek yürek olmak zorundayız. Dışarıya karşı dik durmalıyız" dedi. Konuşmasında Akşener'i terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlayan Rahmi Yılmaz, "Şimdi bizimle aynı fikirde olduğunuz söylüyorsunuz ama televizyonlarda bunu söyleyemiyorsunuz. Şimdi gelip bana izah etmeye çalışıyorsunuz" dedi.



1991 yılında Şırnak'ta terör örgütü tarafından şehit edilen Ayhan Yılmaz'ın kardeşi Rahmi Yılmaz ile Akşener arasında esnaf ziyareti sırasında terör polemiği yaşandı.

KARGANIN YANINDA NE İŞİN VAR?

Kepsut'ta bir kahvehaneye giren Akşener, vatandaşlar ve şehit ağabeyi Rahmi Yılmaz'dan büyük tepki aldı. Kahvede bulunan eski muhtar Halil Karakaya da, Yılmaz'a destek çıkarak, "Madem HDP terör örgütü. Güvercinin karganın yanında ne işi var. Seçimlerde İstanbul'u kazanmak için HDP'ye destek verdiniz mi? Vermediniz mi? Kargalar kargalarla, güvercinler güvercinlerle uçar. Buraya gelmişsiniz Allah razı olsun. 35 milletvekiliniz var şu an. Bir kere de Meral Hanım'ın vekillerinden şunu duyalım. AK Parti İdlib'e girmiştir, arkasındayız. Yarın Tayyip Erdoğan gider başkası gelir. Seçimi kazanmak için terör örgütünün arkasından gitmeyin. Esnaf aç kalsın önemli değil. Çanakkale'de çıplak kalmış bu millet. Bugün Suriye, Irak hepsi Türkiye'ye geliyor bizim gidecek ülkemiz yok. Madem Türkiye'de siyaset yapıyorsanız iktidarda kim varsa onun arkasında durmak zorundasınız. Seçim geldiğinde vaatlerini açıklarsın. Kazanırsın, kazanamazsın. Ama alnın açık durur. Senin HDP ile ne işin var?" ifadelerini kullandı.



MORAL BULMAYA GELDİ SURATI ASILDI

İsmail Ok'un istifasının ardından moral bulmak için geldiği Balıkesir'de gövde gösterisi yapmak isterken tepkilerin odağı olan Akşener bu tepkiler üzerine büyük şok yaşadı. Akşener, moralsiz ve suratı asık bir şekilde ilçeyi terk etmek zorunda kaldı. Akşener'in kurmaylarına da 'Beni neden tepki olacak bir yere getirdiniz?' diyerek fırçaladığı ileri sürüldü.



BU ÜLKENİN TEK YÜREK OLMAYA İHTİYACI VAR

Akşener'le yaşadığı diyalog sonrası Yeni Asır'a konuşan şehit ağabeyi Rahmi Yılmaz, "Bizi ses tonunu yükselterek susturmaya çalıştı. Ancak bizim derdimiz tek. Bir kardeşim şehit, bir yeğenim gazi, bir değil, hepimiz şehit olmaya hazırız. Ancak tek bir şey var, siyaset üstü bir şey. O da vatan. Bu olmadıktan sonra siyaset ne işe yarar. Meral Hanım siyaseti ülke içinde yapsın. Ama terör konusunda HDP konusunda bir olmayı bilmiyor. Bu terör örgütü ile ilişki içinde olanlarla bizim işimiz olmaz. Bu dönemde ülkenin tek yürek olmaya ihtiyacı var. İP olarak İdlib'de beraberiz demeye bile çekiniyorlar. Bu kabul edilemez" dedi.

FATİH ŞENDİL