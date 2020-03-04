Balıkesir’de mers şüphesi

Balıkesir'de mers şüpheli bir hasta müşahede altına alındı.
Umre dönüşü yüksek ateş şikayetiyle Bigadiç Devlet Hastanesine başvuran hasta, ambulansla Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, umreden dönen 76 yaşındaki H.A. isimli erkek hasta, yüksek ateş şikayetiyle Bigadiç Devlet Hastanesine başvurdu. H.A, kontrolleri yapılmak üzere Balıkesir Şehir Hastanesine getirildi. Mers şüphesiyle getirilen hastanın gerekli tetkikleri yapılmaya başlandı.
İHA
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