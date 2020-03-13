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Otomobiller kafa kafaya çarpıstı: 3 ölü

Otomobiller kafa kafaya çarpıstı: 3 ölü
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Konya'da, karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si uzman onbaşı 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Konya- Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi.

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