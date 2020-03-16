  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Balıkesir > Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor

ve 'de kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor

Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor

16.03.2020, 12:51

ile 'de etkili kar yağışı ve sis ulaşımı aksatıyor. Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde bazı araçlar mahsur kaldı.

Kütahya ile Balıkesir'de etkili kar yağışı ve sis ulaşımı aksatıyor. Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Balıkesir'de Kazdağları'nda sabahın erken saatlerde başlayan kar yağışı, Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, Hanlar ve Kapanca mevkilerinde mahsur kalan kamyon, otobüs, hafif ticari araç ve otomobiller için çalışma başlattı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA