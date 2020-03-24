  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Ayvalık’ta yaşlıların yüzü güldü

’ta yaşlıların yüzü güldü

Ayvalık’ta yaşlıların yüzü güldü
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis başta olmak üzere jandarma, zabıta ve sosyal yardımlaşma ekipleri, evlerinden dışarı çıkma kısıtlaması içerisinde bulunan vatandaşlar için seferber oldu. Alışverişi yapılan, hali hatırı sorulan yaşlılar uygulamadan çok memnun oldu.

SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayvalık’ta yaşlıların yüzü güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA