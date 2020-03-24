Ayvalık’ta yaşlıların yüzü güldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis başta olmak üzere jandarma, zabıta ve sosyal yardımlaşma ekipleri, evlerinden dışarı çıkma kısıtlaması içerisinde bulunan vatandaşlar için seferber oldu. Alışverişi yapılan, hali hatırı sorulan yaşlılar uygulamadan çok memnun oldu.

SUAT SALGIN