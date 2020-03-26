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'e yağışlı hava uyarısı

Balıkesir'e yağışlı hava uyarısı

26.03.2020, 17:35 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020,17:41

ve bölge geneli için uyarısı geldi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılanan açıklamada, Perşembe akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bunun sonucunda, halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber hissedilir (4 ila 6 derece) derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Balıkesir'de yağışların Cuma ve hafta sonunda sağanak şeklinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Başlama-Bitiş Zamanı 26.03.2020 14.30-02.04.2020 18.00" olarak açıklandı.

İHA

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