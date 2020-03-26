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'de meslek lisesi öğrencileri günde 12 saat dezenfektan mesaisinde

Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri günde 12 saat dezenfektan mesaisinde

26.03.2020, 22:18

'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde faaliyet gösteren Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla 15 günde 100 ton dezenfektan üretti.

Kimya Teknolojisi Bölümünde beşerli gruplar halinde üretimde sırayla görev alan öğrencilerin hazırladığı dezenfektanlar, Balıkesir'in yanı sıra Aydın, Manisa, Muğla'daki İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi.

Okul Müdürü Aysun Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ham madde sıkıntısını aştıklarını belirterek, fedakarca çalışan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kimya öğretmeni Hülya Işık da öğrencilerin özveriyle üretime katkı sağladıklarını vurguladı.

Öğrencilerin günde ortalama 12 saat çalıştıklarını, acil ihtiyaç olan yüzey ve el dezenfektanlarına ağırlık verdiklerini belirten Işık, "Salgın öncesinde 12 çeşit ürünümüz vardı. Şu an sadece talep geldiğinde o ürünleri üretiyoruz. Tüm enerjimizi dezenfektan üretimine vermiş durumdayız. Günde ortalama 8 ton yüzey, 1 ton da el dezenfektanı üretiyoruz." diye konuştu.

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