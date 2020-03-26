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Haberler Balıkesir Balıkesir'de orman yangını

'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

26.03.2020, 16:45

'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Kısmi olarak kontrol altına alının yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Dursunbey'e bağlı Mıcırlar Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye intikal eden ekipler yangının etkili olduğu alanda söndürme çalışması başlattı. Kısmi olarak kontrol altına alının yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA

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