Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Kısmi olarak kontrol altına alının yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Dursunbey'e bağlı Mıcırlar Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye intikal eden ekipler yangının etkili olduğu alanda söndürme çalışması başlattı. Kısmi olarak kontrol altına alının yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA