Balıkesir’de öğretmenler sağlıkçılar için siperlikli maske üretti

Burhaniye ilçesinde koronavirüse karşı kaymakamlık ve belediye seferber olurken, öğretmenler de boş durmadı. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, 3 boyutlu yazıcıda sağlık görevlileri için siperlikli maske üretimine başladı.

4 öğretmenin evlerinde ürettiği parçalardan Bilim Sanat Merkezinde gene öğretmenler tarafından siperlikli maskeler hazırlanırken, ilk 300 maske İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Burhaniye Devlet Hastanesine teslim edildi. Maske üretiminin devam edeceğini anlatan İlçe Millî Eğitim Müdürü Bora Zihni, alınacak her tedbirin virüsten daha etkili olacağına inandığını söyledi. Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık ve Ayşe Akpınar Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Feyzi Kaya'nın da içinde bulunduğu öğretmenler takdir topladı. Üretimin devam edeceğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, "Burhaniye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimizle birlikte, ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu kötü günlerde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla onların ihtiyacı olabilecek yüz siperlerini 3 boyutlu yazıcılarda ürettik. Bugün de hem Devlet Hastanesi'ne, hem Sağlık İlçe Müdürlüğüne, sağlık çalışanlarımızın kullanması maksadıyla 300 adet yüz siperini teslim ettik. 4 tane okulumuzdaki öğretmenlerimiz 3 boyutlu yazıcıları evlerine götürerek ürettikleri maskeleri bu gün bize teslim ettiler. Biz de, sağlık çalışanlarına iletilmesi için Sağlık Müdürlüğümüze ve Devlet Hastanemize teslim ediyoruz. Alacağımız her tedbirin virüsten daha etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.



Ayşe Akpınar Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Feyzi Kaya da, "Koruyucu yüz maskeleri üretimi yapıyoruz. 3 okul olarak bu işe başladık. Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ürettiğimiz koruyucu yüz maskelerini Devlet Hastanesine ve diğer sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderiyoruz" dedi.

İHA