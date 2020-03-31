  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir 'Sağlık ve esenlik destinasyonu' Balıkesir oldu

'Sağlık ve esenlik destinasyonu' oldu

'Sağlık ve esenlik destinasyonu' Balıkesir oldu

31.03.2020, 11:00

'Sağlık ve esenlik turizmi' temasıyla gerçekleştirilen ' (EDEN) 2019'da Türkiye'nin ulusal destinasyonu, oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan 30 başvuru arasından Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri ile birlikte finale kalan Balıkesir, artık Avrupa Komisyonu'nun 'Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer alacak. Zengin turistik öğeleri, termal tesisleri, Kaz Dağları Milli Parkı, gastronomisi, ekoturizm ve ağroturizmdeki imkanları ile var olan yüksek sağlık ve esenlik turizmi potansiyeliyle Türkiye'nin ulusal destinasyonu seçilen Balıkesir, Avrupa Komisyonu'nca düzenlenecek tanıtım faaliyetlerine dahil edilecek.



DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Bakanlık değerlendirme sürecinde, destinasyonun sahip olduğu sağlık ve esenlik turizmi öğelerini ve bu kapsamdaki turizm faaliyetlerini; destinasyona ulaşım imkanlarını, tesis kapasitelerini, sanatsal etkinliklerini, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin varlığını, turizme katkı sağlayacak nitelikte kazandığı ulusal ve uluslararası belge ve ödülleri; sürdürülebilirlik kapsamındaki stratejiler ile destinasyonda turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinin yerel ekonomiye katkısını dikkate aldı.
Avrupa Komisyonu'nca her yıl farklı temalarla düzenlenen 'Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi', Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine dikkat çekmek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Sağlık ve esenlik destinasyonu' Balıkesir oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA