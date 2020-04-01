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Haberler Balıkesir Kargo kamyonu alevlere teslim

Kargo kamyonu alevlere teslim

Kargo kamyonu alevlere teslim
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kargo firmasına ait kamyon seyir halindeyken alev alıp yandı. M.G. (56) idaresindeki 34 FB 7212 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonda seyir halindeyken yangın çıktı. Durumu fark eden kamyon şoförü aracı durdururken, yoldan geçen diğer şoförler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri kısa zamanda olay yerine gelerek yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

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