Miniklerden büyüklere ‘Evde kal’ mesajı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerin çıkmamasına yönelik çağrı yapanlar kervanına minikler de katıldı. 8 yaşındaki Derin Figen ile komşuları Berat - Burak Denizhan kardeşler ve Doruk Sesigür, kendi elleriyle yaptıkları resimlerle vatandaşları uyardı. Minikler, "Yaşlı amcalarımızı ve teyzelerimizi çok seviyoruz. Onlar yaşasın ki bize masallar anlatabilsinler" dedi.

SUAT SALGIN