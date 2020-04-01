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Haberler Balıkesir Miniklerden büyüklere ‘Evde kal’ mesajı

Miniklerden büyüklere ‘Evde kal’ mesajı

Miniklerden büyüklere ‘Evde kal’ mesajı
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerin çıkmamasına yönelik çağrı yapanlar kervanına minikler de katıldı. 8 yaşındaki Derin Figen ile komşuları Berat - Burak Denizhan kardeşler ve Doruk Sesigür, kendi elleriyle yaptıkları resimlerle vatandaşları uyardı. Minikler, "Yaşlı amcalarımızı ve teyzelerimizi çok seviyoruz. Onlar yaşasın ki bize masallar anlatabilsinler" dedi.

SUAT SALGIN

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