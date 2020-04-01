Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerin çıkmamasına yönelik çağrı yapanlar kervanına minikler de katıldı. 8 yaşındaki Derin Figen ile komşuları Berat - Burak Denizhan kardeşler ve Doruk Sesigür, kendi elleriyle yaptıkları resimlerle vatandaşları uyardı. Minikler, "Yaşlı amcalarımızı ve teyzelerimizi çok seviyoruz. Onlar yaşasın ki bize masallar anlatabilsinler" dedi.
SUAT SALGIN
Miniklerden büyüklere ‘Evde kal’ mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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