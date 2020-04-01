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Haberler Balıkesir Umre sonrası karantina süresi dolan 300 kişi, Balıkesir'e döndü

Umre sonrası karantina süresi dolan 300 kişi, 'e döndü

Umre sonrası karantina süresi dolan 300 kişi, Balıkesir'e döndü

01.04.2020, 16:58

Umre dönüşü ve ’daki yurtlarda 14 gün karantinada tutulan ve 'Kovid-19' test sonuçları negatif olan 300 kişi, 'e geldi.

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Ankara ve Konya'daki KYK yurtlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulan, 'Kovid-19' testleri de negatif çıkan 300 kişi, Balıkesir'e döndü. Kente otobüslerle getirilen kişilerin, indirilmeden önce tekrar ateşi ölçüldü, sağlık kontrolü yapıldı. Jandarma ekipleri, Balıkesir'e getirilenlere, tedbir amaçlı 14 gün dışarı çıkmamaları ve evlerine misafir kabul etmemeleri gerektiğini söyledi.

DHA

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