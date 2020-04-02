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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkunç olay! 8 aydır aranan yaşlı kadın...

'de korkunç olay! 8 aydır aranan yaşlı kadın...

Balıkesir'de korkunç olay! 8 aydır aranan yaşlı kadın...

02.04.2020, 15:30

'in Bigadiç ilçesinde temmuz ayında kaybolan ve alzheimer hastası olduğu iddia edilen 76 yaşındaki 'in ormanlık alanda cesedi bulundu. 12 Temmuz'da kaybolan Güler'in cesedi kimlik tespit işlemleri için Kurumu'na gönderildi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinin Yağcılar kırsal mahallesinde temmuz ayında kaybolan 76 yaşındaki Sevim Güler'in kaybolması sonrasında jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ve arama kurtarma ekipleri seferber olmuştu. O tarihte verilen ifadeler doğrultusunda bulunamayan Sevim Güler'in 8 ay sonra ormanlık alanda cesedi bulundu. Yağcılar kırsal mahallesinin 6 kilometre uzaklığında jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında bulunan cenaze sonrasında olay yerinde incelemeler yapıldı. Cenazenin kıyafetlerinden dolayı Sevim Güler'e ait olduğu iddia edilirken, kesin kimlik tespit işlemleri için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHA

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