Ayvalık’ta ‘sosyal yardım’ yoğunluğu

Balıkesir Ayvalık'ta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, korona virüs salgını nedeniyle insanüstü gayretle hizmet veriyor. Personel, Ekonomik İstikrar Destek Paketi çerçevesindeki sosyal yardım kapsamında, 2 milyon 300 bin aileye yönelik yeni yardımların dağıtımına hazırlanıyor.

SUAT SALGIN