Balıkesir Ayvalık'ta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, korona virüs salgını nedeniyle insanüstü gayretle hizmet veriyor. Personel, Ekonomik İstikrar Destek Paketi çerçevesindeki sosyal yardım kapsamında, 2 milyon 300 bin aileye yönelik yeni yardımların dağıtımına hazırlanıyor.
SUAT SALGIN
Ayvalık’ta ‘sosyal yardım’ yoğunluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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