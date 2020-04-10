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Haberler Balıkesir Ayvalık’ta ‘sosyal yardım’ yoğunluğu

Ayvalık’ta ‘’ yoğunluğu

Ayvalık’ta ‘sosyal yardım’ yoğunluğu
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Balıkesir Ayvalık'ta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, korona virüs salgını nedeniyle insanüstü gayretle hizmet veriyor. Personel, Ekonomik İstikrar Destek Paketi çerçevesindeki sosyal yardım kapsamında, 2 milyon 300 bin aileye yönelik yeni yardımların dağıtımına hazırlanıyor.

SUAT SALGIN

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