  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de 20 günde 4 bin 111 test yapıldı

'de 20 günde 4 bin 111 test yapıldı

Balıkesir'de 20 günde 4 bin 111 test yapıldı

14.04.2020, 12:13

tarafından yetkilendirilen Covid-19 test laboratuvarlarından birisi olan Üniversitesi Hastanesi’nde 20 günde 4 bin 111 test yapıldı. kampüs alanı içinde bulunan hastanede kurulan laboratuvar ile Balıkesir ve bölgesinin testleri yapılarak ’ne büyük destek sağlanıyor.

Türkiye'de bakanlık tarafından yetkisi verilen 44 ildeki 73 merkezden birisi de Balıkesir'de bulunuyor. Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde 24 Mart 2020'de açılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkisi verilen Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı'nda 20 günde 4 bin 111 test yapıldı. 2'si profesör olmak üzere 10 personelin görev aldığı laboratuvarda Balıkesir ve Çanakkale il genelinden gelen numuneler değerlendirilirken, personeller baş döndürücü bir tempoda çalışarak 20 günde 4 bin 111 testi değerlendirmeye aldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, pandemi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederken, sağlık müdürlüğü ile cihaz ve ekipman konusunda ortak hareket ettiklerini söyledi. Rektör Kuş, dünyada pandemi olarak yaşanan covid-19 ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın Balıkesir Üniversitesi Hastanesi laboratuvarına yetki vermesinin ise bilimsel anlamda önemli konu olduğunu kaydetti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de 20 günde 4 bin 111 test yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA