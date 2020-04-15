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Park halindeki otomobile çarpan araç ters döndü, sürücüsü kaçtı

Park halindeki otomobile çarpan araç ters döndü, sürücüsü kaçtı

15.04.2020, 09:38

’in Edremit ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil yol üzerinde ters dönerek durdu. sonrası şoför ve araç içinde bulunan diğer bir kişinin kaçtığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zeytinli Altınkum Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Park halinde bulunan 34 LE 3081 plakalı araca henüz bilinmeyen nedenle çarpan 35 AY 3059 plakalı otomobil ters döndü. Araç içinde bulunan kişilerin kaçtığı ileri sürüldü. Kişilerin sağlık durumları hakkında bilgi alınamadı.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Polisin kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

İHA

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