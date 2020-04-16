  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

'de 32 düzensiz kurtarıldı

Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

16.04.2020, 16:53

'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan güçlerince Türk kara sularına dönmeye zorlanan ve açık denizde mahsur kalan 32 düzensiz Güvenlik’i tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine Türk Sahil Güvenlik botu, Ayvalık açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botta kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı. Sahil Güvenlik botu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Kongo, 7 Suriye, 2 Somali, 1 Orta Afrika ve 1 Irak uyruklu 32 sığınmacıyı kurtardı. Battaniye ve gıda verilen sığınmacılar, Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA