  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de koronavirüs nedeniyle 4 apartman karantinaya alındı

'de koronavirüs nedeniyle 4 apartman karantinaya alındı

Balıkesir'de koronavirüs nedeniyle 4 apartman karantinaya alındı

16.04.2020, 09:37

'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 apartman karantinaya alındı. Apartmanlarda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Camisavat Mahallesi 32. Sokak, İkizçay Mahallesi Zeytinli Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi ile Akçay Mahallesi 429. Sokak'ta yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin yaşadığı apartmanlarda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.



Karantinaya alınan apartmanların girişlerine şerit çekilirken, bina sakinlerinin ihtiyaçlarının "Sosyal Vefa Destek Grubu" ekiplerince sağlanacağı belirtildi.
Öte yandan apartman sakinlerinin sağlık kontrollerinin her gün aile hekimleri tarafından yapılacağı bildirildi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki bazı binalarda vakaların yoğun görüldüğünü söyledi.



Sırmalı, pandemi kurulunca alınan kararlar doğrultusunda apartmanlarda karantina uygulanacağını ifade ederek "Karantina süresince apartman sakinlerinin gereksinimleri vefa destek ekiplerince karşılanacak olup apartman sakinlerinin dışarı çıkmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli önlemler alınacaktır." diye konuştu.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de koronavirüs nedeniyle 4 apartman karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA