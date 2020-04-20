Tehlikeli karşılaşma

Ayvalık’ta Türk ve Yunan Sahil Güvenlik güçleri, yardım talebinde bulunan 10 göçmen için karşı karşıya geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri itildi.

YARDIM TALEP ETTİLER

Düzensiz göçmenlerin cep telefonuyla yardım talebinde bulunması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG8 botu; bölgede Yunan Sahil Güvenlik bünyesindeki 3 botun bulunduğunu ve Türk karasularını ihlal ettiğini tespit etti ve durumu üstlerine bildirdi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı Ayvalık'ın Maden Adası açıklarındaki bölgeye 5 Sahil Güvenlik botu daha gönderdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin kararlı manevralarla Yunan Sahil Güvenlik botlarını Türk karasularından kovalamasının ardından uyrukları öğrenilemeyen 10 düzensiz göçmen kurtarılarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Sahil Güvenlik ekipleri Yunan Sahil Güvenlik botlarını Türk karasularından kovdu

SUAT SALGIN