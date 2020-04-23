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'de kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir'de kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü

23.04.2020, 16:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020,16:57

'in ilçesinde, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yanındaki kız arkadaşı A.G., ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Tedaviye alınan A.G.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, kamyon sürücüsünün yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Nebi Köseoğlu (24) yaşamını yitirirken, yanındaki kız arkadaşı A.G. (23) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Edremit- Kalkım çevre yolunda meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 34 NK 2371 plakalı kamyon ile Nebi Köseoğlu'nun kullandığı 10 KG 404 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Nebi Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtaki kız arkadaşı A.G. (23) ise ağır yaralı halde ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.G.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, kamyon sürücüsünün yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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