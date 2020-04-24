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Haberler Balıkesir Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

'de operasyonu: 3 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

24.04.2020, 18:04

'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 205 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, B.K, O.K ve B.D.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 205 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA

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