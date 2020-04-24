Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 205 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, B.K, O.K ve B.D.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 205 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA