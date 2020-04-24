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'de yol kontrolleri devam ediyor

Balıkesir'de yol kontrolleri devam ediyor

24.04.2020, 15:53 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020,15:58

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle iline giriş ve çıkışların kontrolü aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir iline giriş ve çıkışları sağlandığı il sınırlarında kontroller aralıksız devam ediyor.



Balıkesir'in Havran ilçesinde Kazdağları üzerinde Çanakkale ili ile bağlantıyı sağlayan yolda Hanlar Mevkiinde il sınırında jandarma ekipleri oluşturdukları kontrol noktası 7 gün 24 saat görev yapıyor. Araçları durduran jandarma ekipleri, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını soruyor. Ayrıca hafta içi günlerde ise seyahat izin bilgesi kontrolleri yapılıyor.

IHA

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