200 sürücüye 117 bin 532 lira ceza verildi

Balıkesir polisi, il genelinde sürücüleri kural, yasaklama ve kısıtlamalara uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, eşzamanlı 'Trafik Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama esnasında 510 araç denetlenirken, 12 araç trafikten men edildi. 200 araç sürücüsüne ise 117 bin 532 lira para cezası kesildi.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI