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Haberler Balıkesir Balıkesir polisinden operasyon: 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

polisinden : 7 adet ele geçirildi

Balıkesir polisinden operasyon: 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

27.04.2020, 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020,11:39

polisi son 24 saat içinde il genelinde yaptığı operasyonlarda 7 adet ele geçirdi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldı.

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 7 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 7 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir merkezde 1 adet kurusıkı silah ve 13 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 10 adet fişek, Edremit ilçesinde 3 adet ruhsatsız ateşli silah ile 11 adet fişek ile 2 adet yivsiz av tüfeği ve 35 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

IHA

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