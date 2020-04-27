Balıkesir polisinden operasyon: 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Balıkesir polisi son 24 saat içinde il genelinde yaptığı operasyonlarda 7 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldı.

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 7 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 7 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir merkezde 1 adet kurusıkı silah ve 13 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 10 adet fişek, Edremit ilçesinde 3 adet ruhsatsız ateşli silah ile 11 adet fişek ile 2 adet yivsiz av tüfeği ve 35 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

IHA