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Haberler Balıkesir Balıkesir'de uyuşturucuyla yakalanan şahsın savunması pes dedirtti

'de uyuşturucuyla yakalanan şahsın savunması pes dedirtti

Balıkesir'de uyuşturucuyla yakalanan şahsın savunması pes dedirtti

27.04.2020, 14:16

'in Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonunda, evinde poşet içinde bonzai bulunan ev sahibi kendini, “Karımın o, çocuğa içirip, yemeklere katıyoruz” diyerek savundu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 07.00'da, Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde önceden belirlenen 49 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

'Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek ve asayişe müessir olayları önlemek' amacıyla düzenlenen operasyona 28'i rütbeli 362 polis katıldı. Dedektör köpekler ile 3 dronun kullanıldığı operasyonda, 309 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 'Uyuşturucu ticareti yaptıkları ile '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' ettikleri saptana 8 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonda, 3 ruhsatsız silah, 2 yivsiz av tüfeği, 133 fişek, 13,67 gram metamfetamin, 31,85 gram bonzai ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Operasyon yapılan evlerden birinde polis, yerde bir miktar bonzai olan poşet buldu. Polisin "Bu ne?" diye sorduğu ev sahibi, "Karımın o, çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz" dedi.

DHA

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