Balıkesir virüse savaş açtı

Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelinde sıkı tedbirler uygunlanmaya devam ediyor. Salgın sürecini başından beri en iyi şekilde yöneten büyükşehirlerden biri olan Balıkesir'de, tüm tedbirler alınarak harfiyen uygulanıyor.

125 AYRI EKİP VAR

İl genelinde salgın sürecini etkin olarak yönetebilmek adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla 20 ilçe belediyesinin de aktif olarak yer aldığı Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi kurularak 125 ekiple şehrin her yerinde koordineli olarak korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız yürütülüyor. Evde bakıma muhtaç olan ve korona virüs tanısı dışında da hastaneye gitmesi gereken vatandaşların hastane ambulanslarındaki yoğunluktan dolayı mağduriyet yaşamaması için Belediyenin hasta nakil araçlarıyla hastaneye sevkleri sağlanıyor. 153-155 ve 156 hatlarıyla 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni de arayarak hasta nakil aracı talep eden vatandaşların evlerine en kısa sürede ulaşılarak hastaneye götürülüyor. Hastanede muayenesi biten vatandaşlar yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evlerine güvenle ulaştırılıyor.



DEZENFEKTASYON

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve tüm ilçelerde dezenfektasyon ile cadde ve sokaklarda deterjanlı yıkama çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.

ÜCRETSİZ YEM BİTKİSİ

Salgın sürecinde tarım ve hayvancılık ile uğraşanları da destekleyen Büyükşehir, kendisine ve ilçe belediyelerine ait 600 dönümde üretime başlıyor. Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve yem bitkisi ekimi yaparak üreticilere bedelsiz olarak dağıtımını yapacak olan Büyükşehir Belediyesi ayrıca üretici birlikleri vasıtasıyla da yem bitkisi olarak kullanılan yonca ve süt otu ekimi yapacak olan üreticilerin tohum bedellerinin yüzde 50'sini karşılayacak.



MASKE ÜRETİLİYOR

Sürecin başladığı günden bu yana Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında maske ve sağlık çalışınları için tulum üretimi, sterilizasyon makinesi de kullanılarak gerçekleştiriliyor, vatandaşlara meydanlarda ve pazaryerlerinde ücretsiz olarak dağıtıyor. Sokak hayvanlarını da unutmayan belediye ekipleri, düzenli olarak mama ve yem dağıtımı yapıyor. Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na da aktif olarak destek veriyor.





GIDA VE SICAK YEMEK

Bu süreçte fedakarca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını da unutmayarak belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklardan ücretsiz faydalanabilmesini talimatını veren Başkan Yücel Yılmaz, ayrıca sağlık çalışanlarının vardiya saatlerine özel ek seferler koydurtarak gidiş geliş sıkıntısı yaşamalarının önüne geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, salgın dolayısıyla iş yerini açamayan ya da işini kaybeden vatandaşlara da gıda ve sıcak yemek desteğinde bulunuyor.

Yücel Yılmaz



AVRUPA'YA ANLATTI

Salgın sürecinde başarılı bir yol izlemesi dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından virüs gündemiyle gerçekleştirilen video konferansta Türkiye'nin virüsle mücadelesini anlatarak küresel dayanışma çağrısı yaptı