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Haberler Balıkesir Kanseri yendi koronaya yenildi

Kanseri yendi koronaya yenildi

Balıkesir 'nde görev yapan hemşire , korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Kanseri yendi koronaya yenildi
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Tuğba hemşirenin, daha önce kanseri yenerek hastanedeki görevine geri döndüğü öğrenildi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen 35 yaşındaki hemşire Tuğba Kuşdemir tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden hemşire Tuğba Kuşdemir için hastanede tören düzenlendi. Tabutuna Türk Bayrağı da konan Kuşdemir'in cenaze törenine İl Sağlık Müdürü dr. Fevzi Yavuzyılmaz da katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Atatürk Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğba Kuşdemir vefat etmiştir. Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve sağlık camiamıza sabır dileriz" denildi.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI

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