Sahil Güvenlik Komutanlığından deniz patlıcanı operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda kaçak deniz patlıcanı avlayan 33 kişiye 154 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında teknelerle kaçak deniz patlıcanı avlandığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyonlar düzenledi. Sahil Güvenlik Botları bölgede kaçak avcılık yapan tekneleri hava destekli bir çalışma ile tespit etti. Yapılan çalışmada, 450 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.



Deniz patlıcanı avlayan 33 kişiye ise "yasadışı deniz patlıcanı avcılığı yapmak" suçundan toplamda 150 bin 400 lira para cezası kesildi.



Operasyonlarda canlı olarak ele geçirilen deniz patlıcanları doğal ortamlarına geri bırakılırken, deniz patlıcanı avcılığı yapılan teknelerine el konuldu.