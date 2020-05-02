  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu!

'de operasyonu!

'de ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 9 uyuşturucu hap, 1,47 gram esrar, hassas terazi ile 1,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu!

02.05.2020, 10:26 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,10:30

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı üç ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 9 uyuşturucu hap, 1,47 gram esrar, hassas terazi ile 1,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA