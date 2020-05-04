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Haberler Balıkesir Sındırgı'da bir eve yıldırım düştü

'da bir eve yıldırım düştü

’in ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir evin bacasına yıldırım düştü. Evin bacası yıkılırken, evde bulunan elektrikli aletler de zarar gördü.

Sındırgı'da bir eve yıldırım düştü

04.05.2020, 13:53

Gök gürültülü aşırı yağışın yaşandığı Sındırgı ilçesinde alt yapı sorunları yaşanmazken ilçe merkezinde bulunan eve yıldırım düşmesi de şaşkınlığa sebep oldu. Trafo ve minarelere düşen yıldırımın yanında ilçe halkı ilk defa böyle bir duruma şahit olduklarını belirtti. Evde yaşayan Tugay Altıntaş, "Büyük bir gürültü duyduk. Korktuk. Evimizin bacasına yıldırım düşmüş, şaşırdık. Prize takılı elektrikli aletlerimizden bazıları yandı. Allah beterinden korusun" şeklinde konuştu.
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