Küçük Uğur’a donör aranıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, yaklaşık bir ay önce annesiyle birlikte tedavi olmak için İzmir'e gelen lösemi hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz, 7'nci kür kemoterapi tedavisini tamamladı. Uğur'un hastalığını duyan Ayvalık Mecit Ataklı İlköğretim Okulu'ndaki öğretmeni Seher Özben, öğrencisi için sosyal medyadan bir kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Kampanya Ayvalık'ta yoğun ilgiyle karşılandı ve 3-4 günde 200 kişi bağışçı oldu. Fakat İzmir'de gördüğü kemoterapinin 7'nci kürünü tamamlayan Uğur, hala iyileşebilmek için uygun donör bulunmasını bekliyor.



ÖĞRETMENİNDEN ÇAĞRI "DESTEK BEKLİYORUZ"

Uğur'un öğretmeni Seher Özben kök hücre bağışı için çağrıda bulunarak, "Kızılay'la görüşmeler yaparak program hazırladık. AHBAP Platformu da destek vereceğini söyledi. Korona virüs salgınının iyileşme sürecinde, bayram sonrasında Ayvalık halkı Kızılay aracı ile buluşmayı bekliyor. Çevre illerden de çok güzel dönüşler oldu. İzmir halkı da çok destek verdi, tüm Türkiye'den destek bekliyoruz. Aileden alınan kan uyumlu çıkmazsa, bağışçılar devreye girecek. Uğur için başlayacak kampanya belki bağış bekleyen çocuklarımıza da faydamız olur" diye konuştu.