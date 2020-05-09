  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir sokaklarında sessizlik hakim

sokaklarında sessizlik hakim

'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü. Görevliler haricinde sokakta kimse bulunmazken, vatandaşların acil durumlar dışında kurallara uyarak sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği görüldü.

Balıkesir sokaklarında sessizlik hakim

09.05.2020, 16:45 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020,16:51

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Balıkesir'de cadde ve sokaklar boşalarak sessizliğe büründü.


Koronavirüsü salgını dolayısı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sonrasında Balıkesir sokakları sessizliğe büründü. Görevliler haricinde sokak ve caddelerde kimse bulunmazken acil durumlar dışında vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Şehrin ana arterleri, ara yolları ve kavşaklarında emniyet ekipleri trafiğe çıkan araçları durdurarak kimlik ve izin belgelerini kontrol ettikten sonra araçların yeniden trafiğe dönmelerine müsaade ediliyor.

IHA

İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve meydanlar boş kaldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir sokaklarında sessizlik hakim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA