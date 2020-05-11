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Haberler Balıkesir Cesedini aynı adı taşıyan torunu buldu

Cesedini aynı adı taşıyan torunu buldu

'de 3 tekerli motosikletiyle Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ait su kanalına yuvarlanan hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Balkan'ın sırasında boynunun kırıldığı ve bugün 'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. Balkan'ı kaza yerinde torunu buldu.

Cesedini aynı adı taşıyan torunu buldu

11.05.2020, 16:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020,16:33

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kontrolünü kaybettiği 3 tekerlekli motosikleti DSİ'ye ait su kanalına yuvarlanan Hasan Balkan (86), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Kocagöl Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Balkan 3 tekerlekli elektrikli motosiketiyle, Kocagöl Mahallesi'ndeki ceviz bahçesine gitti. İlerleyen saatlerde de evine dönmek için yola çıktı. Balkan, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait tahliye kanalına düştü.


Aynı ismi taşıyan torunu, eve gelmemesi üzerine aramaya çıktığı dedesini kaza yapmış halde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Balkan, sabaha karşı hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Balkan'ın kaza sırasında boynunun kırıldığı ve bugün Kocagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

DHA

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