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Hırsızlardan bıkınca tarlasına kurdu

Balıkesirli , tarlasına dadanan çiftçilerden bıkınca kurdu. Bakla ekili olan tarlaya, domates, biber ve patlıcanda eken Ekşi, kamerayı cep telefonuna bağladığını söyledi.

Hırsızlardan bıkınca tarlasına kamera kurdu

11.05.2020, 16:02 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020,16:03

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi kırsal Bahadınlı mahallesinde çiftçilik yapan Mehmet Ekşi, hırsızlarla baş edemeyince çareyi tarlasına kamera kurmakta buldu. Şu anda bakla ekili olan tarlanın bir köşesine de domates biber ve patlıcan diken Ekşi, kamerayı cep telefonuna bağladığını söyledi.



İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı mahallesinde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Mehmet Ekşi, tarlasına dadanan hırsızlardan kurtulmak için tarlanın girişindeki çınar ağacının gövdesine kamera yerleştirdi. Ekşi, tarlasını kamera sayesinde koruduğunu söyledi.



Kameranın caydırıcı olduğunu anlatan Mehmet Ekşi, "Tarlama bakla ektim. Hırsızlara karşı da kamera koydum. Şu anda da mevsimi olduğu için patlıcan biber domates ektim. Kamera sayesinde onları da koruyabiliyorum. Kamera sistemi her türlü güvenliği sağlıyor. Kamera sistemi sayesinde patlıcan ve biberlerimi de koruyabiliyorum. Ben bunu telefonuma bağladım. Telefonla her türlü görüntüyü alabiliyorum. Kamera caydırıcı oldu" dedi.

IHA

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