Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Balıkesir'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada:

"Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı tamamen yasakladı. Daha önce açık ve kapalı belirli alanlarda maske zorunluluğu getiren kurul yasak kapsamını tüm kente yaydı. Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki kararlarında pazar yerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirmişti. Bugünkü kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanlar yasak kapsamına alındı" denildi.

Balıkesir sokaklarında sessizlik hakim