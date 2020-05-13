Balıkesir'de günler sonra dışarı çıkan çocuklar denize koştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma izinleri renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Evleri sahile yakın çocuklar sahillere giderek denizin keyfini yüzerek çıkardılar.





Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.



Ayvalık'ta, 2 ay sonra evlerinden çıkan çocukların sevinci ise görülmeye değer olarak nitelendirildi. Saat 11.00 olmasıyla birlikte ebeveynleriyle birlikte kendilerini ilçenin cadde ve sokaklarına atan 14 yaş altı çocuklar, parklarda gönüllerince oynarken, bazıları da kaykay ile kaydı, bisiklet sürerek günün tadını çıkardı.

Evleri deniz kıyısına yakın olan çocuklar ise sahil bandında köpeklerini gezdirirken, bazıları ise denize girerek 4 saatlik özgürlüğü serinleyerek değerlendirdi.





4 saatlik özgürlüğü evlerine yakın noktada denize girip serinleyerek değerlendiren 10 yaşındaki Vito Tuncel, "2 ay süresince evde dört duvar arasında kalmaktan aşırı stresliydim. Bu stresimi üzerimden atmak için ağabeyim ve çok sevdiğim köpeğimle birlikte denize girdim. Şu anda kendimi çok mutlu ve sevinçli hissediyorum" dedi. Denizde yüzerken eliyle balık yakaladığını söyleyen Vito'nun 12 yaşındaki ağabeyi Sam Tuncel ise, çok mutlu olduğunu söyledi.

IHA

14 yaş altı çocuklar sokağın tadını çıkardı