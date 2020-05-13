“Balıkesir’in 20 ilçesinde bereketli işler yapıldı”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma, Savaştepe, Bigadiç, İvrindi ve Sındırgı'daki çalışmaları inceledi. Belediye başkanlarıyla istişarede bulunan Yılmaz, göreve geldiklerinden bu yana iletişim kanallarını güçlendirerek 20 ilçeyi bir ve beraber hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Tecrübesini her yere en güzel şekilde yansıtan, 30 yıl sonrasını öngören bir liderle çalışıyoruz. O gün şehir hastanelerini eleştirenler bugün iyi ki yapılmış diyorlar. Uyum içerisinde çark dönmeye başladı. Hizmetler yerine ulaşıyor" açıklamasını yaptı.