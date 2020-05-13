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Haberler Balıkesir İki kardeşin borç kavgası kanlı bitti

İki kardeşin kavgası kanlı bitti

’in Ayvalık ilçesinde su tesisatçılığı yapan iki kardeş arasında iddiaya göre nedeniyle kavga çıktı. Olayda Metin Güner, ağabeyi Murat Güner ile yengesi ’i vurdu. Murat Güner yaşamını yitirirken, eşinin tedavisi ise sürüyor.

İki kardeşin borç kavgası kanlı bitti
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Kasaplar Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde yaklaşık 30 metre arayla iki ayrı su tesisatı dükkanı işleten kardeşler Murat Güner (49) ile Metin Güner (40) arasında çıkan tartışmada kan aktı.

TÜFEKLE DÜKKANI BASTI
Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Kasaplar Mahallesi'nin Çardaklı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre aynı semtte ayrı işyerlerinde su tesisatçılığı yapan Murat Güner ile kardeşi Metin Güner arasında uzun süredir alacak verecek nedeniyle kavga anlaşmazlık vardı. Olay günü alacak yüzünden ağabeyi Murat Güner'i telefonla arayan Metin Güner, telefonda tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU
Dükkanda bulunan av tüfeğini alan kardeş Güner, öfkeyle ağabeyinin dükkanına gitti. Burada tekrar tartışmaya başlayan iki kardeşin arasındaki kavganın büyümesi üzerine Metin Güner av tüfeğiyle ağabeyi Murat Güner'i göğsünden vurdu. Güner, olay esnasında işyerinde bulunan yengesi Yasemin Güner'i de vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden geçen bir kişi de av tüfeğinden çıkan saçmalardan dolayı hafif yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Güner'i etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.



POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Güner'i elindeki av tüfeğini zorla aldıktan sonra etkisiz hale getirdi. Kardeşi tarafından vurulan Murat Güner, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Yenge Yasemin Güner ve saçmaların hedefi olan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası polisi, olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Murat Güner yaşamını yitirdi


Metin Güner gözaltına alındı


Otağ FIRINCIOĞULLARI

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