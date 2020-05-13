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Haberler Balıkesir Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

'in Ayvalık ilçesinde ticareti yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

13.05.2020, 14:20

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesindeki bazı kişilerin örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma, ateşli silahla yaralama ve tehdit suçlarına karıştıklarını belirledi.

İlçedeki 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 15 zanlıyı yakaladı.

"ZANLILARIN EVLERİ DİDİK DİDİK ARANDI"

Zanlılara ait adreslerde özel eğitimli narkotik köpeği "Piyon" ile yapılan aramalarda 136 gram kubar esrar, 247 kök kenevir, 225 gram metamfetamin, 107 adet sentetik uyuşturucu hap, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 tabanca, 48 tabanca fişeği, 6 av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 6 bıçak, 11 adet 1 dolarlık banknot, 50 dolar ve 22 bin lira ele geçirildi.

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