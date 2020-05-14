Balıkesir'in Edremit ilçesinde Recep Kadir T. yönetimindeki kamyonet, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu önünde ilerleyen Taner Y'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Recep Kadir T. ile araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Taner Y. ile kamyonetteki Nazmi G. ve Tevhide A. ise ağır yaralandı.
Kamyonet otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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