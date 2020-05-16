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Haberler Balıkesir Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü

Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü

'in Havran ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü

16.05.2020, 10:13

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Havran ilçesinde O.E. ve M.E. isimli şahısların izinsiz kazı yapacakları bilgisi alınması üzerine bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet dedektör ve 2 adet çapa ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

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