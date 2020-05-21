Haberler Balıkesir Ege Denizi'nde mahsur kaldılar! Sahil Güvenlik son anda yetişti

Ege Denizi'nde mahsur kaldılar! Sahil Güvenlik son anda yetişti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesin açıklarında içinde biri kadın iki kişinin bulunduğu özel bir fiber teknenin makinesi arıza yaptı. Çift Sahil Güvenlik'i arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ile gerçekleştirdiği arama kurtarma sonucunda söz konusu fiber tekne ve içindeki 2 kişiyi kurtardı.

21.05.2020, 17:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,17:39











