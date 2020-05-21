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Haberler Balıkesir Ege Denizi'nde mahsur kaldılar! Sahil Güvenlik son anda yetişti

'nde mahsur kaldılar! son anda yetişti

’in Burhaniye ilçesin açıklarında içinde biri kadın iki kişinin bulunduğu özel bir fiber teknenin makinesi arıza yaptı. Çift 'i arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ile gerçekleştirdiği sonucunda söz konusu fiber ve içindeki 2 kişiyi kurtardı.

Ege Denizi'nde mahsur kaldılar! Sahil Güvenlik son anda yetişti

21.05.2020, 17:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,17:39

Balıkesir'in Burhaniye ilçesin açıklarında içinde biri kadın iki kişinin bulunduğu özel bir fiber teknenin makinesi arıza yaptı.

Ege Denizi'nin ortasında akıntı nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknede bulunan çift, hemen Sahil Güvenlik'i arayarak yardım istedi.
Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ile gerçekleştirdiği arama kurtarma sonucunda söz konusu fiber tekne ve içindeki 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan tekne Burhaniye Balıkçı Barınağı'na götürüldü.

IHA

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