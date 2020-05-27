Ayvalık’ta turizmciler sezondan çok umutlu

Kuzey Ege'nin en büyük turizm merkezi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde turistik tesis işletmecileri, Kovid-19 pandemisine rağmen Haziran ayı ile birlikte hareketlenmeye başlayacak sezondan son derece umutlu olduklarını belirtiyorlar. Grand Hotel Temizel'in Genel Müdürü Kadir Temizel, "Bu yıl ülkemizde turizm sezonu iç turizme yönelik olacak. Son bahara kadar yabancı turist beklemiyoruz. Ayvalık olarak iç turizmdeki paylaşımda yerimizi koruyacağımıza inanıyorum" dedi.

SUAT SALGIN