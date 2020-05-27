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Haberler Balıkesir Ayvalık’ta turizmciler sezondan çok umutlu

’ta turizmciler sezondan çok umutlu

Ayvalık’ta turizmciler sezondan çok umutlu
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Kuzey Ege'nin en büyük turizm merkezi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde turistik tesis işletmecileri, Kovid-19 pandemisine rağmen Haziran ayı ile birlikte hareketlenmeye başlayacak sezondan son derece umutlu olduklarını belirtiyorlar. Grand Hotel Temizel'in Genel Müdürü Kadir Temizel, "Bu yıl ülkemizde turizm sezonu iç turizme yönelik olacak. Son bahara kadar yabancı turist beklemiyoruz. Ayvalık olarak iç turizmdeki paylaşımda yerimizi koruyacağımıza inanıyorum" dedi.

SUAT SALGIN

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