Koçtaş, 1 Haziran’da tüm mağazaları açıyor

KOÇTAŞ, 1 Haziran itibariyle ülke genelindeki 98 mağazasının hepsini açmayı planlıyor. Koçtaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren ara verdiklerini hatırlatarak, "4 Mayıs'ta 98 mağazadan 51'inde faaliyetlere başladık. Yeni mağazalarımızla birlikte 1 Haziran itibariyle tüm mağazalarımızın açılmış olması planlanmaktadır" denildi.