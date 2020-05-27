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Haberler Balıkesir Koçtaş, 1 Haziran’da tüm mağazaları açıyor

, 1 ’da tüm mağazaları açıyor

Koçtaş, 1 Haziran’da tüm mağazaları açıyor
Giriş Tarihi: 27.5.2020

KOÇTAŞ, 1 Haziran itibariyle ülke genelindeki 98 mağazasının hepsini açmayı planlıyor. Koçtaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren ara verdiklerini hatırlatarak, "4 Mayıs'ta 98 mağazadan 51'inde faaliyetlere başladık. Yeni mağazalarımızla birlikte 1 Haziran itibariyle tüm mağazalarımızın açılmış olması planlanmaktadır" denildi.

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