İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akçay Mahallesi'nde A.Ç.H'nin evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
ELE GEÇİRİLENLER
Düzenlenen operasyonda A.Ç.H'nin evinde yapılan aramada büyük saksılarda yetiştirilen 19 kök Hint keneviri ile 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç.H'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir'de evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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