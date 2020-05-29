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Haberler Balıkesir Ege'de sokaklar gençlerle şenlendi

Ege'de sokaklar gençlerle şenlendi

, ve 'de sokaklar 15 - 20 yaş grubu çocuklarla doldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan gençler, bugünkü izin günlerini parklarda arkadaşlarıyla geçirdi. Polisler, zaman zaman maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda gençleri uyardı.

Ege'de sokaklar gençlerle şenlendi

29.05.2020, 17:43 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,17:53

Sokağa çıkma izin verilen gençler, 11.00-15.00 saatlerinde güzel havanın tadını çıkardı.

BALIKESİR

Balıkesir'de 15-20 yaş grubu gençler, sokağa çıkma izniyle parklara akın etti.

Karesi ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde bulunan Susam Parkı'na gelen gençler, açık alanlarda vakit geçirdi. Bazı gençler birbirleriyle sohbet ederken bazıları da basketbol oymayı tercih etti.

Polisler, zaman zaman maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda gençleri uyardı.

KÜTAHYA

Kütahya'da kentin en büyük parklarından olan Şehzadeler Parkı da gençlerin tercih etmesi nedeniyle hareketlendi. Bazı gençler ise çarşı merkezindeki caddelerde dolaştı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de de kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sokağa çıkan 15-20 yaş grubundaki gençler güzel havanın keyfini çıkardı.

AA

15-20 yaş grubu bugün sokağa çıkacak

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