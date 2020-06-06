  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Libya Ordusu Sirte ve Cufra Hava Üssü için harekat başlattı

Libya Sirte ve Cufra Hava Üssü için harekat başlattı

Son dakika haberi...Libya , sahil kenti Sirte, ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "" isimli yeni bir harekat başlattı.

Libya Ordusu Sirte ve Cufra Hava Üssü için harekat başlattı

06.06.2020, 12:34 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,12:36

Son dakika haberi...Libya Ordusu, sahil kenti Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Libya Ordusu Sirte ve Cufra Hava Üssü için harekat başlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA