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Libya Ordusu Sirte ve Cufra Hava Üssü için harekat başlattı

Son dakika haberi...Libya Ordusu, sahil kenti Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı.

06.06.2020, 12:34 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,12:36