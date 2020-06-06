Yaşlı kadını dolandıran iki kardeşe operasyon

S.A. ve İ.A. adlı kardeşler, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttıkarı Güler M.'yi dolandırdı. Güler M, şüphelilere biriktirdiği 17 bin 450 euro ve piyasa değeri 240 bin TL'lik ziynet eşyalarını teslim etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 1 aylık takibin ardından şüphelilerin Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktığını öğrendi. Polisler, şüphelilerin bulunduğu otomobili Ankara yakınlarında durdurdu. İki kardeş, yere yatırılıp, kelepçelenerek gözaltına alındı.





Araçta yapılan aramada teybin arka boşluğuna saklanmış 240 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile 17 bin 450 euro bulundu. Ziynet eşyaları ve paranın yanında Güler M. tarafından yazılan "Çocuklarım ve torunlarım için biriktirdiklerimi size veriyorum" şeklinde not da çıktı. Gözaltına alınan şüpheli kardeşler, 'örgütlü dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Sorgularında, araçta bulunan altın ve paradan haberleri olmadığını ileri süren şüpheli kardeşler, mahkemece tutuklandı.

DHA