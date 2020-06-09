  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Altınoluk çöplüğünde korkutan yangın

Altınoluk çöplüğünde korkutan

’in Edremit ilçesinde çöplükte çıkan , büyük paniğe neden oldu. Geçtiğimiz yıl da çöplük yangını yaşanan bu alanda yine yangınların başlaması, 'sabotaj mı' sorusunu gündeme getirdi.

Altınoluk çöplüğünde korkutan yangın

09.06.2020, 16:24

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Altınoluk Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Stadyumu önündeki çöplükte çıkan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. Aşırı duman havayı kirletirken, gökyüzünü kapladı.



Yangın, Edremit Merkez Grup Amirliği ekipleri ile Altınoluk Müfreze ekiplerinin 4 saate yakın süren etkin müdahalesi ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Geçtiğimiz yıl da çöplük yangını yaşanan bu alanda yine yangınların başlaması, 'sabotaj mı' sorusunu gündeme getirdi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınoluk çöplüğünde korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA